Besondere Ehre für den Künstler: Rock & Roll Hall of Fame feiert Leslie Mandoki

Die Rock & Roll Hall of Fame würdigt die 30-jährige Geschichte der Mandoki Soulmates. Bei der Feier in Cleveland zeigt sich Leslie Mandoki tief bewegt.

Besondere Ehre für Leslie Mandoki (72) und seine Soulmates: Die Rock & Roll Hall of Fame in Cleveland lud den Musiker und Produzenten zu einer Feier anlässlich des 30-jährigen Bestehens seiner Band ein. Im restlos ausverkauften Rock Hall Theatre würdigte Vizepräsident Jason Hanley die Verdienste des gebürtigen Ungarn als musikalischer Brückenbauer.

"Wir freuen uns sehr, Leslie Mandoki in der Rock & Roll Hall of Fame willkommen zu heißen", erklärte Hanley bei der Veranstaltung, die auch das neue Album "A Memory Of Our Future" feierte. Besonders hob er Mandokis Einsatz für die verbindende Kraft der Musik hervor - gerade in Zeiten multipler Krisen.

Lesen Sie auch

Von der Flucht zum Erfolg

Die Geschichte des heute 71-Jährigen liest sich wie ein modernes Märchen: Nach seiner Flucht aus dem damals kommunistischen Ungarn etablierte sich Mandoki als gefragter Produzent. Er arbeitete mit Stars wie Phil Collins, Chaka Khan und Lionel Richie zusammen. 1992 gründete er dann mit Ian Anderson, Jack Bruce und Al Di Meola die Mandoki Soulmates. Neben der festen Besetzung kamen auch immer wieder Legenden wie Eric Burdon, Robin Gibb oder Peter Frampton dazu.

"Was für eine Ehre, hier in der legendären und berühmten Rock & Roll Hall of Fame 30 Jahre Soulmates feiern zu dürfen", bedankte sich Mandoki sichtlich bewegt. "Mein Vater hatte wirklich recht, als er mir auf seinem Sterbebett als 16-jährigem Sohn mit auf den Weg gegeben hatte 'Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum'. Das wurde zu meinem Lebensmotto."

Internationale Anerkennung

Das aktuelle Album der Soulmates erfährt besonders in den USA große Wertschätzung. "Die euphorischen Rezensionen vor allem aus Amerika berühren mich, der vor fast 50 Jahren als junger Musiker durch den Eisernen Vorhang in den Westen geflohen ist, schon sehr", gestand Mandoki. Am Times Square in New York wurde das Album kürzlich sogar als "Modern Day Masterpiece" auf einer Videowand gefeiert.