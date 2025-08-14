Besondere Choreografie: Swift und Kelce loben Eras-Fans in Gelsenkirchen

Lichtballons, Gänsehaut – und ein Ortsname, der Zungen verknotet: Taylor Swift und Travis Kelce schwärmen von den Fans in Gelsenkirchen und lachen über Kelces «Gelsingerken».
Düsseldorf - Die "Eras Tour" hat Superstar Taylor Swift in 51 Städte auf der ganzen Welt geführt - doch ausgerechnet die Auftritte in Gelsenkirchen scheinen ihr und ihrem Partner Travis Kelce im Kopf geblieben zu sein. Er erinnere sich noch genau an Gelsenkirchen, sagte der Footballer Kelce in seinem Podcast "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert.