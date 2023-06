6 Zorica Varcakovic bringt in der Bühnerstraße ihre beiden Leidenschaften für Blumen und Kuchen unter einen Hut Foto: Gottfried Stoppel

Im Blumen und Café-Treff von Zorica Varcakovic in Fellbach vermischen sich Düfte von Blumen mit Kaffee und Kuchen. Man kann dort auch Pakete abgeben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Duft, der den Gästen beim Eintritt entgegenweht, erinnert an eine Kaffeestunde auf der Blumenwiese. Vollmundiger Bohnenduft und Duftwolken von Rosen, Nelken und noch mehr Blüten vermischen sich zu einem betörenden Bouquet. Mittendrin in der außergewöhnlichen, aber stimmigen Kombination aus optischen und kulinarischen Genüssen steht Gastgeberin Zorica Varcakovic und strahlt. Die 53-Jährige hat vergangenen September das Geschäft Blumen und Café-Treff in Schmiden eröffnet.