9 Loai Taooz kocht im Zeitgeist für seine Gäste und freut sich, diesen sein Heimatland geschmacklich ein wenig näherzubringen. Foto: /Stoppel

Loai Taooz kam 2015 aus Syrien. Im Gepäck hatte er eine Ausbildung als Koch und den Traum, ein eigenes Café zu eröffnen. Den hat er sich mit dem heimeligen Bistro Zeitgeist in Fellbach erfüllt.









Nachdem Loai Taooz Mitte 2015 von Syrien nach Fellbach gekommen war, hatte der heute 28-Jährige gleich mehrere Male richtig Glück – man könnte fast sagen, die Dinge sollten so kommen, wie sie heute sind. Aber der Reihe nach: Loai hatte in seiner Heimat eine Ausbildung als Koch gemacht. In der neuen Heimat angekommen, lernte er Deutsch und versuchte, seinem großen Traum, ein Café zu eröffnen, näherzukommen. Ein Problem dabei war die Finanzierung. „Dann halfen mir Freunde, Andrea und Heda, und brachten mich mit Agnes zusammen, die mich unterstützen wollte. Ein Glücksfall“, sagt Loai und strahlt besagte Agnes, die mit am Tisch sitzt, an.