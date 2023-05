11 Thomas und Sonja Herrmann in ihrem Café, das sie Mitte Januar eröffnet haben. Gleich nebenan befindet sich ihre Rösterei. Foto: Frank Eppler

In einem Nebenraum ihrer Rösterei in Winnenden-Hertmannsweiler betreiben Sonja und Thomas Herrmann ihr kleines Café „Von Herrmanns“. Neben Kaffeespezialitäten bieten sie viele besondere Leckereien an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Welche Zutaten Sonja und Thomas Herrmann für ihren Schmandkuchen verwenden, das wüssten viele Gäste gar zu gerne. Manche bitten einfach gerade raus um das Rezept, andere versuchen, durch geschicktes Fragen herauszufinden, was so alles in den Kuchen hinein gehört. Beide Strategien laufen ins Leere – das Rezept für den Schmandkuchen behalten die Herrmanns ebenso für sich, wie das ihrer anderer Spezialitäten, sei es die Eierlikörtorte, der Quarkkuchen oder ihr Dauergebäck Bobbes, das sie in den Varianten Mohn, Rum-Rosine und Nuss-Mandel anbieten.