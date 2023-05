6 Konditormeister Andreas Schreyer führt das Traditionscafé. Foto: Gottfried Stoppel

Konditormeister Andreas Schreyer setzt im Café Schreyer in Schorndorf eine Familientradition fort, die seine Vorfahren anno 1862 gegründet haben. Und die Café Conditorei Confiserie hat mit der Erna-Sack-Torte ein Alleinstellungsmerkmal.









Der Nuss-Baiserboden zergeht auf der Zunge. Die Moccacreme schmiegt sich an den Gaumen, die gerösteten Mandeln und Haselnüsse tanzen auf den Geschmacksknospen: Die Erna-Sack-Torte, gewidmet einer zu ihrer Zeit berühmten Koloratur-Sopranistin, ist die Spezialität des Cafés Schreyers in Schorndorf. Sie ist auch die Lieblingstorte von Andreas Schreyer. Der Konditormeister backt täglich 20 bis 30 Stück jener köstlichen und berühmten Backware, die einst sein Großvater Heinrich Schreyer in der Backstube kreiert hat.