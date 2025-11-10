Besondere Begegnung an Halloween: Orlando Bloom posiert mit Kollegin im Katy-Perry-Kostüm

Auf einer Halloween-Party machte Orlando Bloom eine überraschende Begegnung mit seiner Vergangenheit: Schauspielerin Rachel Lynn Matthews erschien verkleidet als seine Ex-Partnerin Katy Perry.
Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte Orlando Bloom (48) an Halloween eine denkwürdige Begegnung. Auf einer Party traf er Schauspielerin Rachel Lynn Matthews (32), die als seine Ex-Partnerin Katy Perry (41) erschienen war. Für den Hollywoodstar war das aber wohl kein Problem, denn er ließ sich sogar Seite an Seite mit Matthews ablichten.