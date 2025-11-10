Besondere Begegnung an Halloween: Orlando Bloom posiert mit Kollegin im Katy-Perry-Kostüm

Auf einer Halloween-Party machte Orlando Bloom eine überraschende Begegnung mit seiner Vergangenheit: Schauspielerin Rachel Lynn Matthews erschien verkleidet als seine Ex-Partnerin Katy Perry.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hatte Orlando Bloom (48) an Halloween eine denkwürdige Begegnung. Auf einer Party traf er Schauspielerin Rachel Lynn Matthews (32), die als seine Ex-Partnerin Katy Perry (41) erschienen war. Für den Hollywoodstar war das aber wohl kein Problem, denn er ließ sich sogar Seite an Seite mit Matthews ablichten.

Look von Katy Perrys Flug ins All Medienberichten zufolge teilte die Schauspielerin in ihrer inzwischen wieder gelöschten Instagram-Story ein Foto mit Bloom, der als Skelett verkleidet war. Er legte demnach seinen Arm um die Schultern von Matthews, die einen blauen Bodysuit und eine schwarze Perücke trug. Der Look erinnerte an Katy Perrys Outfit bei ihrem Weltallflug mit der Blue-Origin-Mission.

Auf einem anderen Foto soll sich die 32-Jährige dann sogar über die Sängerin lustig gemacht haben. Matthews küsste darauf den Boden und schrieb dazu: "Take up Space!". Damit imitierte sie Perry, die nach dem Weltraumflug den Boden küsste. Es ist unklar, ob Bloom und Matthews Freunde sind oder sich nur zufällig auf derselben Party begegnet sind.

Trennung im Juli bekannt gegeben

Orlando Bloom und Katy Perry haben sich nach knapp zehn Jahren Beziehung offiziell im Juli 2025 getrennt. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, die fünfjährige Daisy. Ihre gemeinsame Priorität bestehe darin, "ihre Tochter mit Liebe und gegenseitigem Respekt großzuziehen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Sängerin ist inzwischen mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (53) zusammen.