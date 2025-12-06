Besondere Auktion in London: Batmans Motorrad und Tolkiens Schreibtisch versteigert

Eine Kamera, mit der «Star Wars» gefilmt wurde, ein Schreibtisch von J.R.R. Tolkien und das Motorrad von Batman werden in London versteigert. Die höchsten Gebote dürfte aber ein Dino-Skelett bekommen.
London - Bei einer Auktion in London kommen ikonische Objekte aus Wissenschaft und Popkultur unter den Hammer. "Groundbreakers: Icons of Our Time" (Wegbereiter: Ikonen unserer Zeit) lautet der Titel der Versteigerung, die das Traditionshaus Christie's am 11. Dezember veranstaltet. Rund 30 Objekte markieren wichtige Momente der Geschichte – von der Geburtsstunde digitaler Technik bis zu prägenden Figuren aus Film, Literatur und Musik.