Für den deutschen Schlagersänger Heino ging ein Herzenswunsch in Erfüllung: Papst Leo XIV. empfing ihn zu einer Privataudienz im Vatikan.
Eine Woche ist es her, dass Heino (87) einen der bedeutendsten Momente seines Lebens genießen konnte. Der Sänger durfte Papst Leo XIV. (70) persönlich treffen - bei einer Privataudienz in den heiligen Hallen des Vatikans. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Das Kirchenoberhaupt empfing demnach den deutschen Künstler in seiner Privatbibliothek im Apostolischen Palast und sprach ein Fürbittgebet für ihn.