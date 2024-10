Besondere Anpflanzung in der Wilhelma: Wie gedeiht Europas nördlichstes Reisfeld?

1 Das Reisfeld in der Stuttgarter Wilhelma steht schon gut da. Die Halme tragen viele Reiskörner. Foto: Iris Frey

Das für hiesige Breitengrade ungewöhnliche Getreide ist bereits gut gewachsen, wie auch die Botaniker in der Wilhelma feststellen.











Link kopiert



Das Reisfeld in der Wilhelma steht schon ganz gut da. Das sieht auch die stellvertretende technische Leiterin der Botanik, Eva Augart. Sie ist sehr zufrieden, wie die Reispflanzen im Asiatischen Schaubauernhof im Norden des zoologisch-botanischen Gartens gewachsen sind. Sie hätten sich schön entwickelt und auch schon sehr viele Körner. Warum das so ist: „Die Jungpflanzen sind stark gewesen und in einem guten Zustand“, sagt Augart, die auch bei der Reispflanzung im Mai dabei gewesen ist. Sie hätten eine tolle Qualität. Die Pflanzen waren von der Universität Hohenheim gezogen worden. Auch die Anzahl der Pflanzen sei ausreichend gewesen. So hätten auch zwei bis drei Pflanzen zusammengesetzt werden können.