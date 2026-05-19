Der Ton ist ausnahmsweise schroff: Bei Fritzl's Burger in Esslingen werden Kundinnen und Kunden einmal im Monat beleidigt. Wie läuft das ab?
Es ist eine freundliche Begrüßung – noch. Wer am ersten Dienstag im Monat das Esslinger Burger-Restaurant Fritzl's Burger betritt, bekommt ein ungewöhnliches Erlebnis geboten. Direkt nach dem anfänglichen „Hi“ legt Inhaber Serda Bingöl seinen Gästen ein Dokument vor. „AGB – Beleidigungstag“ steht darauf ganz oben in großen Buchstaben. Wer teilnehmen will, muss unterschreiben. Bingöl stimmt mit einem Lächeln ein: „Sobald du da unterschreibst, bist du Dreck für mich.“