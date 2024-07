Besondere Abkühlung an heißen Tagen: Nebelduschen in Wien und Paris – und bald auch in Stuttgart?

Nebelduschen in Wien und Paris – und bald auch in Stuttgart?

1 Nebelduschen, wie hier in Paris, stoßen offenbar zunehmend auf Interesse. Foto: dpa/Marcus Brandt

An heißen Sommertagen aktivieren sich in Wien Nebelduschen, die eine angenehme Abkühlung versprechen. Auch in Stuttgart könnte es bald so weit sein. Das bringen Nebelduschen, und so funktionieren sie.











Auch hierzulande sind die Sommermonate immer öfter wegen der Erderwärmung von extremer Hitze geprägt. Städte wie Stuttgart heizen sich wegen des vielen Betons und der dichten Bebauung besonders auf. Wien, laut der ETH Zürich eine der am stärksten von der Erderwärmung betroffenen Städte Europas, hat aus diesem Grund an einigen Orten Nebelduschen installiert. Das sind Säulen, die an heißen Tagen einen feinen Nebel freisetzen, der für Abkühlung sorgen soll.