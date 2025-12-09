Besitztümer unrechtmäßig verkauft?: Amy Winehouses Vater verklagt zwei ihrer engsten Freundinnen

Haben zwei frühere Mitbewohnerinnen von Amy Winehouse Gegenstände der verstorbenen Sängerin verkauft, ohne dass sie ihnen gehörten? Das behauptet Vater Mitch Winehouse und klagt auf die Herausgabe des Erlöses.
Mehr als 14 Jahre nach dem tragischen Tod von Sängerin Amy Winehouse (1983-2011) hat ihr Vater zwei ihrer engsten Freundinnen verklagt. Mitch Winehouse (75) wirft den früheren Mitbewohnerinnen seiner Tochter Medienberichten zufolge vor, persönliche Stücke der Sängerin im Gesamtwert von rund 836.000 Euro unrechtmäßig verkauft zu haben. Am Montag begann der Zivilprozess vor dem Royal Courts of Justice in London.