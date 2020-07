1 Bei der Schlägerei wurde ein 55-Jähriger verletzt. (Symbolfoto) Foto: dpa/A3542 Karl-Josef Hildenbrand

In Besigheim sind am Freitagabend mehrere Männer aufeinander losgegangen und haben sich eine Schlägerei geliefert. Dabei schlug ein 30-Jähriger auch mit einen Tretroller auf einen 55-Jährigen ein.

Besigheim - Mehrere Männer haben sich in Besigheim (Kreis Ludwigsburg) am Freitagabend eine Schlägerei geliefert. Ein 47-Jähriger und ein 30-Jähriger schlugen zunächst auf einen 55-Jährigen ein, teilte die Polizei am Samstag mit. Dieser ging daraufhin zu Boden.

Der 30-Jährige nahm einen Tretroller und schlug auf den 55-Jährigen und auf dessen Wagen ein. Der 55-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Ein weiterer Mann kam hinzu und griff den 30-Jährigen an. Die beiden Männer griffen anschließend einen Jugendlichen an. Die Gründe für die Schlägerei waren unklar.