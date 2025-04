Einst zum schönsten Weinort Deutschlands gekürt, macht Besigheim dieser Auszeichnung durchaus alle Ehre. Denn schön ist es in der pittoresken Altstadt umgeben von Reben allemal, und der Wein ist auch fein. Beides – und noch mehr – gibt es an diesem Wochenende zu genießen: Bei den ersten Besigheimer Steillagentagen am Samstag, 26., und Sonntag, 27. April.

Es ist das bundesweite Wein-Wander-Wochenende des Deutschen Weininstituts und Besigheim setzt dabei auf „Flanieren und Genießen“ in der Altstadt und in den Steillagen. In Kooperation der Stadt Besigheim mit dem Markting Concept Besigheim werden hiesige Steillagenweine am Samstag, 26. April, in der Altstadt zu den üblichen Geschäftszeiten in ausgewählten Ladengeschäften und Restaurants in den Fokus gerückt.

Lesen Sie auch

Steillagenweine und Backhausbrot

Dabei gibt es die Kombinationen von Steillagenwein mit Blumen, Mode, Schokolade, Snacks oder Schmankerl sowie auch Backhausspezialitäten an den drei Backhäusern auf der Mauer, im Bühl und in der Vorstadt. Um 12 Uhr gibt es zudem eine kostenlose Schlenderweinprobe mit der Weinerlebnisführerin Katrin Held. Los geht es am Marktbrunnen.

Am Sonntag, 27. April, startet um 14 Uhr eine etwa dreistündige Panoramatour mit Fünfer-Weinprobe durch die Steillagen am Niedernberg oberhalb der Enz. Der Vorverkauf läuft, Karten sind buchbar unter https://weinerlebnistour.de/tour/panoramaerlebniswanderung-mit-aussergewoehnlichen-verkostungen-am-1-besigheimer-steillagentag/. Um mit dem ÖPNV anreisende Gäste zu belohnen, beginnt die Tour am Bahnhof Besigheim.

Informationen über die Steillagen

Der Rundweg führt vom Bahnhof Besigheim über den Enzplatz und die Himmelsleiter in die Steillagen, zur Aussichtskanzel am Niedernberg, über den Höhenweg zum Panoramaweg und via Löchgauer Steige zurück in die Stadt und kann von 11 Uhr an auch auf eigene Faust erkundet werden. Steillagenakteure wie Weingärtner, Weingüter und Dienstleister bieten mit Vorführungen von Drohnen und Weinbergmauerbau sowie Informationen über die Steillagen Wissenswertes für die ganze Familie.

Dabei kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz: Entlang des Weges gibt es feine Weine, Destillate, Hefezopf und andere Leckereien.