Kritik an Außengastro: Besigheim hat, wovon andere träumen – Zeit, es zu würdigen

Kritik an Außengastro

In Besigheim ist etwas Schönes entstanden. Kritiker dürfen deshalb gerne mal den Ball flach halten und einfach genießen.











Link kopiert



Die Gastronomie hat es bekanntermaßen nicht leicht in der heutigen Zeit. Umso schöner ist es, wenn junge Gastronomen mit guten Ideen dazu beitragen, eine Innenstadt zu beleben – so wie aktuell in Besigheim. Frank Land und Sebastian Maier haben die Außengastronomie ihrer Marktwirtschaft erweitert und bespielen jetzt mit ihrem Restaurant, Bistro und Café fast den ganzen Marktplatz.