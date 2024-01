1 Die Baustelle von Stuttgart 21 wird für Besucher geöffnet. Foto: IMAGO/Arnulf /Hettrich

Über das Osterwochenende finden wieder Tage der offenen Baustelle bei Stuttgart 21 statt. Vor allem die Frage nach dem Eröffnungstermin dürfte im Mittelpunkt des Interesses stehen.











Die Tage der offenen Baustelle bei Stuttgart 21 finden auch in diesem Jahr statt. Zuletzt war unklar, ob der Baufortschritt eine weitere Veranstaltung dieser Art erlauben würde. In den zurückliegenden Jahren hat die Bahn mehrere 10 000 Besucher an den drei Tagen gezählt, an denen die Baustelle frei zugänglich war.