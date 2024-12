Besetzungs-Coup: Fantasy-Projekt: Jared Leto wird zu Kultbösewicht Skeletor

Oscarpreisträger Jared Leto schlüpft in die Rolle des ikonischen Bösewichts Skeletor. In der Realverfilmung "Masters of the Universe" trifft er auf "Game of Thrones"-Star Hafthor Bjornsson.

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt ist es offiziell: Wie "The Hollywood Reporter" und "Variety" berichten, übernimmt Oscarpreisträger Jared Leto (52) die Rolle des ikonischen Bösewichts Skeletor in der mit Spannung erwarteten Realverfilmung von "Masters of the Universe". Für den US-Schauspieler, der als Joker in "Suicide Squad" (2016) und "Zack Snyder's Justice League" (2021) brillierte, ist es die nächste große Herausforderung als Antagonist.

Starbesetzung für Fantasy-Epos

Der Film basiert auf der beliebten Zeichentrickserie "He-Man and the Masters of the Universe" aus den 1980er Jahren. In der Rolle des muskelbepackten Helden He-Man alias Prinz Adam von Eternia wird der aufstrebende Schauspieler Nicholas Galitzine (30) zu sehen sein. Der Brite, der zuletzt etwa in der romantischen Komödie "Red, White and Royal Blue" (2023) überzeugte, hat sich für die physisch anspruchsvolle Rolle in Form gebracht, wie aktuelle Fotos in seinen Instagram-Stories zeigten.

Lesen Sie auch

Für zusätzlichen Star-Appeal im kommenden Film sorgt der isländische "Game of Thrones"-Koloss (2011-2019) Hafthor Bjornsson (36). Der 2,06 Meter große ehemalige Strongman-Athlet, der in der Fantasy-Serie als "The Mountain" für Angst und Schrecken sorgte, verstärkt als Goat Man die Schergen-Riege um Skeletor.

Wer ist noch dabei?

Die namhafte Besetzung wird durch weitere hochkarätige Schauspieler ergänzt. So sind unter anderem Alison Brie (41) als Evil-Lyn, Camila Mendes (30) als Teela und Idris Elba (52) in der Rolle des Man-at-Arms mit von der Partie.

Während sich Hauptdarsteller Galitzine bereits enthusiastisch zu seinem Engagement äußerte, hat sich Leto bisher noch nicht zu seiner Rolle geäußert.

Die Regie des Amazon MGM Studios-Films übernimmt Travis Knight (51, "Bumblebee"). Der Kinostart ist für den 5. Juni 2026 geplant.