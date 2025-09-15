Der Herbst lockt mit Leckereien. Wein, Schlachtplatte und Zwiebelkuchen gehören dazu. Mit einer Prise Geselligkeit gewürzt, wird das Ganze in der Besenwirtschaft serviert. Welche wann offen haben, verrät unser Überblick.
Allein oder in trauter Zweisamkeit an einem Tisch sitzen, ist in einem Besen nicht. Hängt das Putzgerät draußen vor der Tür, herrscht drinnen gemütliche Enge. Man setzt sich dort hin, wo Platz ist, stößt gemeinsam mit einem Viertele an und genießt das, was an Schwäbisch-Deftigem auf der Karte steht. In Ludwigsburg und drumherum finden sich einige dieser urigen Wirtschaften. Wann dort eingekehrt werden kann, zeigt unsere Übersicht.