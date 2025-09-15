Der Herbst lockt mit Leckereien. Wein, Schlachtplatte und Zwiebelkuchen gehören dazu. Mit einer Prise Geselligkeit gewürzt, wird das Ganze in der Besenwirtschaft serviert. Welche wann offen haben, verrät unser Überblick.

Allein oder in trauter Zweisamkeit an einem Tisch sitzen, ist in einem Besen nicht. Hängt das Putzgerät draußen vor der Tür, herrscht drinnen gemütliche Enge. Man setzt sich dort hin, wo Platz ist, stößt gemeinsam mit einem Viertele an und genießt das, was an Schwäbisch-Deftigem auf der Karte steht. In Ludwigsburg und drumherum finden sich einige dieser urigen Wirtschaften. Wann dort eingekehrt werden kann, zeigt unsere Übersicht.

Besa em Städtle Bietigheim-Bissingen Inmitten der historischen Altstadt von Bietigheim gelegen, begrüßt Familie Muck in der mittelalterlichen, renovierten Scheune ihre Gäste. Auf die blankpolierten Holztische kommen gute Tropfen vom Steillagenweingut Stephan Muck. Dazu passen deftige Schlachtplatten, Bratwürste, Maultaschen sowie vegetarische Schmankerl.

Wo und wann: Steillagenweingut Stephan Muck, Turmstraße 14, 74321 Bietigheim-Bissingen. Der Winterbesen ab 26. September, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag ab 16 Uhr bis 23 Uhr, Freitag sowie Sonn- und Feiertag ab 11 Uhr bis 23 Uhr. Montag Ruhetag.

Stegmaier’s Besen Erdmannhausen

Leckeres aus der Besenküche wie Rindfleisch aus eigener Aufzucht, Omas Kräuterkäsebrot, Gaisburger Marsch oder Saure Kutteln werden dampfend im rustikalen Ambiente serviert. Für die Bratkartoffeln bei Stegmaiers nehmen manche längere Wege auf sich.

Wo und wann: Stegmaier’s Besen, Gartenstraße 37, 71729 Erdmannhausen. Herbstbesen von Freitag, 19. September bis Sonntag, 28. September; Freitag 17. Oktober bis Sonntag, 26. Oktober, Freitag, 14. November bis Sonntag, 23. November, täglich ab 16 Uhr, sonntags ab 11.30 Uhr.

Zum Weingärtner Gemmrigheim

Das junge Winzerpaar Carina und Michael Weingärtner machen, was sie machen, mit Leidenschaft: Ihren Wengert bestellen und traditionelle Besengerichte zu auserlesenen Weinen kredenzen. Die Tellersülze mit Brot gibt es so nicht überall.

Wo und wann: Zum Weingärtner, Kirchheimer Straße 14, 74376 Gemmrigheim. Herbstbessen vom 15. Oktober bis zum 19. Oktober, vom 22. Oktober bis zum 26.Oktober, vom 29. Oktober bis zum 2. November, vom 12. November bis zum 16. November und vom 19. November bis zum 23. November, jeweils von Mittwoch bis Freitag, ab 16 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen ab 11.30 Uhr.

Geigers Weinstüble Ludwigsburg-Poppenweiler

Wanderer, Spaziergänger und Radfahrer kehren nach einer Tour durchs Landschaftsschutzgebiet Lemberg gerne in Geigers Weinstüble ein. Im Besen schmecken nach all der frischen Luft Siedfleisch mit Preiselbeeren, Ripple mit Sauerkraut oder hausgemachte Semmelknödel gleich nochmal so gut.

Wo und wann: Geigers Weinstüble, Holzweg 80, Ludwigsburg-Poppenweiler. Herbstbesen vom 10. September bis zum 14. September täglich ab 12 Uhr, warme Küche bis 21.30 Uhr und 10. Oktober bis 26. Oktober täglich ab 12 Uhr warme Küche bis 21.30 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

Kleinles Besen Ludwigsburg-Poppenweiler

Bereits in vierter Generation ist das Weingut Kleinle vor den Toren Ludwigsburg in Familienhand. Mit Herzblut und Handarbeit wird Raffiniertes fürs Weinglas gekeltert. Probiert werden können die Rebensäfte auch im Besen des Traditionsbetriebs. Am besten schmeckt dazu die zünftige Hausmannskost aus der Weingutküche.

Wo und wann: Weingut Kleinle, Grasiger Weg 2, Aussiedlerhof, 71642 Ludwigsburg-Poppenweiler. Herbstbesen bis zum 6. Oktober, Mittwoch bis Sonntag ab 12 Uhr. Montag und Dienstag Ruhetag.

Weingut Kern-Schaufler

Im Gewölbekeller des Weinguts Kern-Schaufler geht es urgemütlich zu, die regionale Küche passt prima zu den bekömmlichen Weinen und erwärmt Bauch und Herz auch an kühlen Herbsttagen.

Wo und wann: Besenwirtschaft Weingut Kern-Schaufler, Rosenhöhe 64, 74336 Brackenheim-Meimsheim. Herbstbesen bis zum 6. Oktober, Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, Samstag, ab 16 Uhr, Sonn- und Feiertag ab 11.30 Uhr

Weingut Forsthof Steinheim/Kleinbottwar

Kesselfleisch mit Kraut, Winzertoast, Schwäbische Lasagne – Herzhaftes und kulinarisch Besonderes lassen sich Gäste im Besen in der Gutsschänke im Weingut Forsthof schmecken. Der täglich von Hand frisch zubereitete Kartoffelsalat hat es zu einer gewissen Berühmtheit gebracht.

Wo und wann: Weingut Forsthof, Forsthof 4, 71711 Steinheim/Kleinbottwar. Herbstbesen von Donnerstag 11. September, bis Sonntag 14. September, Donnerstag 2. Oktober, bis Sonntag, 5. Oktober sowie Donnerstag, 30. Oktober, bis Sonntag 2. November, täglich ab 11.30 Uhr

Besenwirtschaft Schwerdtle Hochdorf

Nachdem der Geist beim Besuch des Keltenmuseums in Hochdorf ordentlich Futter bekommen hat, braucht auch der Leib was Gutes. Gut, dass nicht weit entfernt der „Schwerdtle Besen“ mit Pfannen-Schnitzel und Schmalz- oder Gsälzbrot lockt. In der Wirtschaft im Elternhaus der ehemaligen württembergischen Weinkönigin Friedrun wird dazu Rot-, Weiß- oder Schillerwein und das ein oder andere Gläschen Secco serviert. Die direkt angrenzenden Felder und Wälder laden zu einem Verdauungsspaziergang ein.

Wo und wann: Besenwirtschaft Hochdorf, Enzweihingerstraße 24, 71735 Hochdorf. Herbst- und Winterbesen vom 3. Oktober bis zum 6. Oktober, von 11 Uhr bis 21 Uhr sowie vom 28. Dezember bis zum 30. Dezember von 11 Uhr bis 21 Uhr.