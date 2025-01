Beschwerden bei der Deutschen Bahn: Deutsche Bahn macht aus kritischen Kundenreaktionen ein Lied

1 Irgendwas ist immer: Anzeigetafel an einem Bahnhof der der DB. Foto: dpa/Fabian Sommer

Die Deutsche Bahn mutet ihren Kunden allerhand zu. Entsprechend kritisch wird die Leistung des Staatskonzerns gesehen. Ein aktuelles PR-Video unterlegt das Unternehmen mit einem Lied, in dem es Kundenbeschwerden verarbeitet.











Singen soll ungemein befreiend wirken. Ob sich dieser Effekt auch einstellt, wenn man umgekehrten Wagenreihungen, Rekordverspätungen, defekten Weichen oder was die Deutsche Bahn sonst noch so in ihrem Portfolio hat, um die Reise zu einem Erlebnis werden zu lassen, mit einem flotten Liedchen auf den Lippen begegnet, ist noch weitgehend unerforscht.