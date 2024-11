Beschuldigte im Alter von 15 bis 67 Jahren: Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Oberbayern

Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Oberbayern

1 Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Polizei in Oberbayern zahlreiche Wohnungen durchsucht (Symbolfoto). Foto: imago images/Future Image/Christoph Hardt via www.imago-images.de

In drei Landkreisen in Oberbayern finden parallel Durchsuchungen statt. Die Beschuldigten sollen im Besitz kinderpornografischer Inhalte sein.











Link kopiert



Im Kampf gegen Kinderpornografie hat die Polizei in Oberbayern zahlreiche Wohnungen durchsucht. Dabei stellten die Beamten am Mittwochmorgen in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg Beweismaterial sicher, wie die Polizei mitteilte. Mit Unterstützung von zwei speziell für die Suche nach Datenträgern ausgebildeten Diensthunden wurden insgesamt zwölf Wohnungen durchsucht.

Bei den Durchsuchungen konnten zwölf Beschuldigte im Alter von 15 bis 67 Jahren angetroffen werden, die nach Durchführung kriminalpolizeilicher Maßnahmen wieder entlassen wurden. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel in Form von Mobiltelefonen, Computern und anderen Datenträgern dauert noch an.