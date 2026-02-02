Der Kreistag entscheidet erneut über das Gebäude. Die Überraschung dabei: Die CDU-Fraktion sorgt dafür, dass der Antrag des Landrats angenommen wird.
Die Debatte dauerte gerade einmal zwei Stunden, dann steht fest: Die Klinik am Eichert wird abgerissen – dies entspricht auch der bisherigen Beschlusslage. Die insgesamt sechste Abstimmung über dieses Thema endet mit einer großen Mehrheit: Mit 38 Ja- und 25 Nein-Stimmen folgen die meisten Mitglieder des Göppinger Kreistags dem Landrat Markus Möller (CDU).