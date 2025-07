Beschluss des Koalitionsausschusses: Spahn rechtfertigt Stromsteuersenkung: Entlastung „nur in Schritten möglich“

Spahn rechtfertigt Stromsteuersenkung: Entlastung „nur in Schritten möglich“

1 Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) verteidigt den Beschluss des Koalitionsausschusses (Archivbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Frühere Mütterrente ja, Stromsteuersenkung für alle nein: Darauf haben sich Spitzen von Union und SPD geeinigt. Fraktionschef Spahn verteidigt die Beschlüsse.











Unionsfraktionschef Jens Spahn hat den Beschluss des Koalitionsausschusses verteidigt, die Stromsteuer für Verbraucher vorerst nicht so stark zu senken wie ursprünglich versprochen. „Wir halten an dem gemeinsamen Ziel fest, für alle die Stromkosten deutlich zu senken“, sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin. Wichtig seien aber auch solide Finanzen. „Und das ist nach drei Jahren Rezession dann nur in Schritten möglich.“