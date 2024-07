Beschlagnahme: Italien verhängt mehr als 120 Millionen Euro Strafe gegen Amazon

1 In Italien wurden bei dem US-Handelsriesen mehr als 120 Millionen Euro beschlagnahmt. Foto: dpa/Richard Vogel

Italien hat gegen den US-Handelsriesen Amazon wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eine vorläufige Geldstrafe von 121 Millionen Euro verhängt. Die zuständige Polizeibehörde in Mailand begründete dies mit den Ergebnissen von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, wonach Amazon hohe Summen an der Steuer vorbeischleust, indem Versandaufträge über ein ausgeklügeltes System an Subunternehmen vergeben werden. Damit verbunden sei die systematische Ausbeutung von Arbeitskräften.