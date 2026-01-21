Graffiti, kaputte Spielgeräte und Glasscherben: Ein Spielplatz in Ramtel ist massiv von Beschädigungen betroffen, er musste teils gesperrt werden. Das ist kein Einzelfall.
Den Spielplatz in der Esslinger Straße im Leonberger Stadtteil Ramtel gibt es erst seit Mitte 2024. Dennoch musste bereits viel getan werden, um ihn instand zu halten: Absichtlich gelockerte Schrauben, Graffiti, beschädigte Spielgeräte und Glasscherben – die Liste der Sachbeschädigungen ist lang. „Zum Glück ist bisher keinem Kind etwas passiert“, sagt Oliver Eilmann, der Leiter des Baubetriebshofs.