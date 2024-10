Besar Nimani: Anklage nach tödlichen Schüssen auf Boxer erhoben

Nach den tödlichen Schüssen auf den ehemaligen Box-Profi Besar Nimani in der Bielefelder Innenstadt hat die Staatsanwaltschaft einen Beschuldigten wegen heimtückischen Mordes angeklagt. „Es ist Anklage erhoben worden“, sagte ein Sprecher des Bielefelder Landgerichts. Wann der Prozess gegen den 34-Jährigen beginnt, stehe noch nicht fest. Nach einem zweiten Tatverdächtigen wird weiter mit internationalem Haftbefehl gefahndet. Zuvor hatte die „Neue Westfälische“ berichtet.

Nimani war im März vor einem Geschäft in einer Fußgängerzone erschossen worden. Der 38-Jährige hatte zuvor in der Nähe sein Auto geparkt und war dann zu Fuß in Richtung des späteren Tatorts gegangen. Noch in der Tatnacht hatten Spezialeinheiten die Wohnungen der beiden Verdächtigen in Bielefeld durchsucht. Vier Monate später nahmen Zielfahnder einen von ihnen in Belgien fest.