Anspannung kurz vor der Urteilsverkündung.

Über die gescheiterte Erpressung der Familie von Michael Schumacher ist am Wuppertaler Landgericht neu verhandelt worden, aber das Urteil bleibt bestehen.











Wuppertal - Nach der versuchten Erpressung der Familie von Michael Schumacher hat das Wuppertaler Landgericht das Urteil des Amtsgerichts bestätigt und die Berufung verworfen. Der 54-jährige Hauptangeklagte aus der Konstanzer Türsteher-Szene wurde zu drei Jahren Haft wegen versuchter schwerer Erpressung verurteilt. Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter der Familie Schumacher erhielt wegen Beihilfe zwei Jahre Haft auf Bewährung.