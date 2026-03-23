Berufungsprozess in Paris: Haupthelfer des Straßburg-Attentäters erneut vor Gericht

Nach dem Terroranschlag von Straßburg war ein mutmaßlicher Helfer des Täters zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. In Berufung will er für eine geringere Strafe kämpfen.
Über sieben Jahre nach dem Terroranschlag während des Weihnachtsmarkts im elsässischen Straßburg steht der mutmaßlich wichtigste Helfer des Täters seit Montag in einem Berufungsprozess in Paris erneut vor Gericht. Mit der Beschaffung von Waffen soll der Mann dem Täter, dessen islamistische Radikalisierung er angeblich kannte, bei der Umsetzung seiner Terrorpläne geholfen haben, hatte das Gericht in erster Instanz geurteilt und ihn zu 30 Jahren Haft verurteilt.