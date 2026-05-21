Stephanie Stumph jongliert Dreharbeiten und Familienleben mit zwei kleinen Kindern. Die 41-Jährige verrät ihre durchgetaktete Morgenroutine, und dass sie in der Nacht nicht viel schläft. Ihr jüngster Sohn begleitet sie gar ans Filmset.
Stephanie Stumph (41) meistert ihren Alltag als zweifache Mutter und aktive Schauspielerin mit Schlafmangel, wie sie in der am Donnerstag (21. Mai) erschienenen "Gala"-Zeitschrift erzählt. "Ich schlafe von 21 bis etwa 24 Uhr. Danach ist die Nacht für mich vorbei, weil mein Kleinster sehr anhänglich ist", so die Schauspielerin, die einst durch die ZDF-Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall" bekannt wurde.