Stephanie Stumph jongliert Dreharbeiten und Familienleben mit zwei kleinen Kindern. Die 41-Jährige verrät ihre durchgetaktete Morgenroutine, und dass sie in der Nacht nicht viel schläft. Ihr jüngster Sohn begleitet sie gar ans Filmset.

Stephanie Stumph (41) meistert ihren Alltag als zweifache Mutter und aktive Schauspielerin mit Schlafmangel, wie sie in der am Donnerstag (21. Mai) erschienenen "Gala"-Zeitschrift erzählt. "Ich schlafe von 21 bis etwa 24 Uhr. Danach ist die Nacht für mich vorbei, weil mein Kleinster sehr anhänglich ist", so die Schauspielerin, die einst durch die ZDF-Krimiserie "Stubbe - Von Fall zu Fall" bekannt wurde.

Mit dem Schlafmangel komme sie aber klar. "Ich muss ja nicht am nächsten Tag operieren und eine ruhige Hand haben. Mein Partner ist Oberarzt der plastischen Chirurgie und muss Menschen operieren, sowohl ästhetisch als auch wiederherstellend bei Brustkrebs. Bei mir müssen einfach nur der Text und die Wimperntusche sitzen."

Letztes Jahr wurde Stephanie Stumph zum zweiten Mal Mutter. Mit ihrem Partner, dem Münchner Schönheitschirurgen Florian Santner, hat Stumph einen knapp 4-jährigen Sohn, im September 2025 kam der zweite Junge zur Welt. Nach einer kurzen Babypause kehrte sie jeweils schnell wieder an das Set von "Der Alte" zurück, wo sie seit 2015 als Kriminalkommissarin Annabell Lorenz zum festen Ermittlerteam der seit 1977 laufenden ZDF-Krimiserie gehört.

Mit Baby am Filmset

Um Familienleben und Jobs unter einen Hut zu bekommen, hat das Paar eine genaue Morgenroutine festgelegt. "Florian steht um 6 Uhr auf, geht in die Klinik. Ich mache das erste Kind fertig - meist gegen Widerstand -, parallel das andere, dann mich. Um 7.30 Uhr kommt Florian kurz zurück, holt den Großen ab, bringt ihn in den Kindergarten und startet wieder zurück in die Klinik, damit ich pünktlich mit dem Kleinen zum Set kann."

Denn ihr Baby nimmt die Schauspielerin mit auf Dreh, wie sie kürzlich auf Instagram zeigte. Dass es schwierig ist, den Job-Alltag mit Baby und unter Schlafmangel zu meistern, weiß sie nur zu gut. Sie sagt: "Zum Glück ist es nur eine Phase, das kann man nicht auf Dauer durchhalten."