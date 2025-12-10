Berufsschule Ludwigsburg: Wohnheim seit Jahren zu – „Manche Schüler übernachten im Wohnwagen“

Die Oscar-Walcker-Schule besuchen Auszubildende aus ganz Deutschland. Während der Unterrichtsphasen benötigen sie hier eine Unterkunft. Doch das ist zum echten Problem geworden.
Das hatte sich Elisabeth Stiller anders vorgestellt. Nachdem die junge Frau aus Zwickau einen Ausbildungsplatz zur Orgelbauerin bekommen hat, meldet sie sich an der Berufsschule am Römerhügel in Ludwigsburg an. Doch die Sache hat einen Haken: Das Wohnheim der Oscar-Walcker-Schule existiert nicht mehr, die Schülerinnen und Schüler müssen sich nach eigenen Unterkünften umschauen. Das ist aufwendig und sehr kostspielig – und bedeutete für einzelne schon den Abschied von ihrem Berufswunsch. Denn die Walcker-Schule ist die einzige deutschlandweit, die eine Ausbildung in Orgel- und Klavierbau anbietet.