Berufsorientierung ReichenbachAusbilder loben Engagement: „Das kenne ich von keiner anderen Schule so“
Karin Ait Atmane 13.11.2025 - 14:00 Uhr
Die Realschule Reichenbach setzt Maßstäbe in der Berufsorientierung. Bei der gut besuchten hauseigenen Messe loben Ausbilder das Engagement der Schule. Was macht sie so besonders?
Niemand hat gezählt, wie viele Praktika bei der Berufsmesse in der RealschuleReichenbach vereinbart wurden. Aber es waren mit Sicherheit einige: Mehr als 50 Firmen und Institutionen präsentierten sich – und die Jugendlichen nutzten intensiv die Gelegenheit für Gespräche.