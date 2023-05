1 Intensivkrankenschwester Petra Strauch: „Wir brauchen mehr Personal!“ Foto: Lichtgut

Stuttgart - Der Arbeitspsychologe Bertolt Meyer hat wegen der emotionalen Erschöpfung in der Coronakrise zur „Selbstvorsorge“ der Menschen geraten. „Jeder muss selbst wissen, was für ihn am besten ist. Etwa, das Homeoffice zu unterbrechen und eine halbe Stunde joggen gehen oder Netflix schauen.“ Allerdings sei es für viele Berufsgruppen schwierig, so etwas durchzuführen. „Wenn ich als Paketzusteller 250 Pakete ausliefern muss oder als Pflegekraft allein für einen Wohnbereich von 25 Leuten zuständig bin, dann ist Selbstvorsorge schwierig.“ Die Debatte dürfe sich nicht nur um Menschen im Homeoffice drehen – auch diejenigen, die nicht zu Hause arbeiteten, müssten gesellschaftliche Wertschätzung erfahren.