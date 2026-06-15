Die Gewerbliche Schule im Hoppenlau feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum. Im Interview spricht der Schulleiter Andreas Baitinger unter anderem über die Zukunft der handwerklichen Ausbildung.
Immer noch wollen zu viele junge Menschen studieren. Allerdings hat in der Krise die Attraktivität des Handwerks zuletzt zugenommen. „Studium und berufliche Bildung sind absolut gleichwertig“, sagt Andreas Baitinger, Schulleiter der Gewerblichen Schule im Hoppenlau. Mit dieser Botschaft finde man aber in der Gesellschaft bisher nicht ausreichend Gehör, meint Baitinger.