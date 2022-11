1 Das Handwerk ist froh über Nachwuchs, doch es gibt Sprachhürden. Foto: dapd/Sebastian Willnow

Aktuell sind in Stuttgart knapp 1200 Neuzugewanderte in dualer Ausbildung – etwas weniger als noch vor einem Jahr. Noch kommen die meisten von ihnen aus Syrien, gefolgt von Afghanistan, dem Irak, Gambia und dem Kosovo. Seit dem Krieg in der Ukraine füllen sich auch die Berufsvorbereitungsklassen (Vabo) in Stuttgart zunehmend mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Können sie rasch die Lücke in Handwerksberufen füllen? Das sehen Schulleiter und Handwerkskammer nicht so. Die größte Hürde seien fehlende Deutschkenntnisse.

Die Vorbereitungsklassen sind voll

Rund 300 Vabo-Schüler seien es derzeit insgesamt an den beruflichen Schulen in städtischer Hand, 200 weitere an privaten, berichtet Felix Winkler, der geschäftsführende Schulleiter der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Schulen in Stuttgart. Immer noch kämen bei ihm an der Meldestelle jede Woche zehn bis 15 Anfragen von berufsschulpflichtigen Neuzugewanderten, also jungen Leuten zwischen 15 und 18 Jahren, viele davon aus der Ukraine. „Wir wissen kaum noch, wohin mit ihnen“, sagt Winkler. Die 60 Plätze, die die beruflichen Schulen zu Beginn des Schuljahres dafür aus dem Boden gestampft hatten, sind längst belegt. „Wir leben nach wie vor von der Hand in den Mund“, sagt Winkler, der die Koordinierung der Flüchtlinge übernommen hat.

Stuttgarter Förderkonzept greift

Dabei helfen ihm die Erfahrungen aus der Flüchtlingswelle von 2016. Damals seien es ähnlich viele Schüler in den Vorbereitungsklassen gewesen wie jetzt. Allerdings hätten viele die Sprachhürden unterschätzt: Betriebe, Schulen und die Flüchtlinge selbst. Winkler hatte damals aufgrund der miserablen Ergebnisse in den Sprachtests Alarm geschlagen. Schulen und Stadt installierten ein Förderprogramm. Inzwischen kümmern sich sechs Ausbildungsmanagerinnen an acht beruflichen Schulen um die Flüchtlingsazubis und vermitteln zwischen Schule, Betrieb und Kammern. Die Sprachförderung wurde massiv erhöht: von einer auf neun Stunden pro Woche, drei in der Schule, vier über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und weitere Förderung über das Jobcenter.

Sprachsensibler Unterricht

Inzwischen sei das Konzept etabliert und trage Früchte, sagt Winkler. Abzulesen sei das an den deutlich verbesserten Sprachniveaus. So konnte der Anteil der Flüchtlingsazubis, die nur rudimentäres Deutsch auf A1/A2-Niveau können, von 38 Prozent im Jahr 2018/19 auf elf Prozent in diesem Schuljahr gesenkt werden. Im Gegenzug ist der Anteil jener Lehrlinge mit B2-Niveau, die sich auch an Fachdiskussionen beteiligen können, von zwölf auf 48 Prozent gewachsen. Auch die Schulen hätten Anteil daran, denn inzwischen achteten die Lehrkräfte auf sprachsensiblen Unterricht. Aufgaben würden in einfacher Sprache gestellt, Prüfungen verständlicher formuliert. Winkler betont: „Wir haben nicht das Niveau abgesenkt, sondern den Zugang über Sprache vereinfacht.“ Dass beim ersten Azubidurchgang im letzten Schuljahr 20 Prozent durch die Gesellenprüfung gefallen seien, wertet er trotzdem als Erfolg – „ohne die Förderung wären es mehr als die Hälfte gewesen“.

Schulleiter warnt

Jetzt könne man bei den künftigen Azubis manche Fehler von damals vermeiden, meint Winkler: „Gut wär’s, wenn wir an unsere Erfahrungen anknüpfen würden und den Flüchtlingen genug Zeit geben.“ Sie also nicht zu früh in eine Ausbildung bringen. Der Schulleiter geht davon aus, dass der große Schwung an Ukrainern erst in zwei, drei Jahren so weit sei. „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass viele Flüchtlinge einige Jahre hier bleiben werden“, meint Winkler.

Handwerkskammer teilt die Skepsis

Die Skepsis bezüglich der Ausbildungsreife teilt auch die Handwerkskammer (HWK) Region Stuttgart. Man habe zwar „ein großes Interesse daran, alle interessierten und talentierten Jugendlichen schnellstmöglich fit für das Handwerk zu machen“, erklärt Kammersprecher Gerd Kistenfeger. Unter den Flüchtlingen aus der Ukraine seien knapp 15 Prozent zwischen 14 und 24 Jahre alt. „Die empfangen wir mit offenen Armen – die Türen zum Handwerk stehen allen offen“, betont er. „Fakt ist aber auch, dass die Jugendlichen aus der Ukraine in der Regel bis jetzt nicht die für die Ausbildung erforderlichen Deutschkenntnisse mitbringen.“ Sie müssten erst in Sprachkursen fit gemacht werden. Aktuell besuchten – über alle Altersgruppen – 21 Prozent der Zugewanderten einen Deutschkurs. Man müsse, so Kistenfeger, allerdings „davon ausgehen, dass etwa die Hälfte der Flüchtlinge nicht in Deutschland bleibt und uns als Nachwuchspotenzial wieder verloren geht.“

Friseure und Bäcker dringend gesucht

Besonders viel von den jungen Menschen aus der Ukraine versprächen sich die Branchen mit den größten Problemen bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen. Dazu gehörten unter anderem Berufe im Bereich Metall wie etwa Feinwerkmechaniker, in der Gesundheits- und Körperpflege, besonders das Friseurhandwerk, in den Lebensmittelgewerken wie Metzger und Bäcker, und im Bau- und Ausbaugewerbe. Auch hier sieht die Kammer als größte Hürden die Sprachbarriere und „zu wenige Kenntnisse über unsere Berufsausbildung und den Arbeitsmarkt“.

Handwerk unterstützt Migranten

Um dem entgegenzuwirken, fördere das Handwerk den Ausbau der Qualifizierungsangebote vor einer Ausbildung, unterstütze bei der Berufsorientierung und Ausbildungsbetreuung, helfe bei der Vermittlung von Praktika und bei der Beantragung einer „assistierten Ausbildung“. Handwerksbetriebe, die Jugendliche mit Migrationshintergrund ausbilden, könnten zudem finanzielle Unterstützung erhalten.