Eine der größten musikalischen Reunions steht kurz bevor: Liam Gallagher (52) und Bruder Noel (58) stehen endlich wieder als Oasis auf der Bühne - das erste Mal seit 16 Jahren. Doch was geschah eigentlich mit den Brüdern nach dem plötzlichen Band-Aus im Jahr 2009?

Liam Gallagher

Liam Gallagher gründete 2010 zusammen mit ehemaligen Bandmitgliedern die Gruppe Beady Eye, mit der er zwei Alben veröffentlichte: "Different Gear, Still Speeding" (2011) und "BE" (2013). Das erste Solo-Album von Liam Gallagher folgte 2017 mit "As You Were". Die Platte wurde von Fans und Kritikern gut aufgenommen.

2019 ließ Liam Gallagher seinen Weg zur Solo-Karriere in der Dokumentation "As It Was" festhalten. Bei den Alben folgten "Why Me? Why Not" (2019) und "C'mon You Know" (2022). 2024 veröffentlichte Liam mit dem Gitarristen John Squire (62) das Album "Liam Gallagher & John Squire". Der Sänger gewann nicht nur mit Oasis Preise, sondern konnte sich auch als Solokünstler über Auszeichnungen bei den MTV Europe Music Awards oder GQ Awards freuen.

Privat ging es bei Liam Gallagher über die Jahre turbulent zu. Insgesamt hat er vier Kinder von vier verschiedenen Frauen. Tochter Molly Moorish-Gallagher (27), die Gallagher erst 2018 kennenlernte, stammt aus der kurzen Liaison mit Musikerin Lisa Moorish (53). Daneben hat er Lennon Gallagher (25) mit der Schauspielerin Patsy Kensit (57), mit der er von 1997 bis 2000 verheiratet war, Gene Gallagher (23) mit seiner zweiten Ehefrau (2008-2014), All-Saints-Sängerin Nicole Appleton (50), und die 12-jährige Gemma mit der Journalistin Liza Ghorbani (51). Mittlerweile soll Liam Gallagher mit seiner Verlobten Debbie Gwyther glücklich sein.

Noel Gallagher

Gitarrist Noel Gallagher besiegelte einst das Aus von Oasis. 2009 gab er bekannt, die 1991 gegründete Gruppe verlassen zu haben, da er nicht mehr mit seinem Bruder zusammenarbeiten könne. Nach dem Ende von Oasis kündigte Noel Gallagher im Jahr 2011 sein erstes Solo-Studioalbum an. Der Titel "Noel Gallagher's High Flying Birds" stand auch für seine Band, mit der er ab diesem Zeitpunkt auf der Bühne stand. Das Album schaffte es auf Platz eins der britischen Charts. Ende 2011 trat er dann auch erstmals nach dem Oasis-Aus wieder in Deutschland auf.

2015 erschien das zweite Album "Chasing Yesterday" in neuer Konstellation. Es folgten "Who Built the Moon?" (2017) und "Council Skies" (2023). Zudem veröffentlichte die Gruppe 2021 das Greatest-Hits-Album "Back the Way We Came". Daneben arbeitete Noel mit anderen Künstlern wie den Black Keys oder den Gorillaz musikalisch zusammen und betätigte sich auch als Radiomoderator.

Privat erlebte Noel Gallagher nach dem Oasis-Abschied Höhen und Tiefen. Nach einer ersten Ehe, aus der eine Tochter stammt, heiratete er Sara MacDonald (53) im Jahr 2011. Die beiden waren bereits ab 2000 liiert. Ihre beiden Söhne kamen 2007 und 2010 zur Welt. 2023 gaben sie bekannt, dass sie sich scheiden lassen werden. 2023 berichteten britische Medien erstmals über Sally Mash - sie soll die neue Frau an der Seite des Musikers sein.

Hat der Brüder-Zwist ein Ende?

Die Fans hatten jahrelang darauf gehofft - und vergangenes Jahr wurde der Traum endlich wahr: Die Gallagher-Brüder kündigten das große Oasis-Comeback samt Reunion-Tournee an. "Die Waffen sind verstummt. Die Sterne haben sich ausgerichtet. Das lange Warten ist vorbei. Kommt und seht. Es wird nicht im Fernsehen übertragen", erklärte die Band im August 2024.

Nach dem Start in Cardiff am 4. Juli und mehreren Konzerten in Manchester, London, Edinburgh und Dublin geht es für eine Handvoll Shows nach Kanada, in die USA und nach Mexiko, dann wieder nach London. Anschließend führt die Tour die Band weiter nach Südostasien, Australien und schließlich nach Südamerika. Am 23. November endet die Tour nach aktuellem Stand in São Paulo.