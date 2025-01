Berührende Solidaritätsgeste: Die Simpsons zeigen Herz für L.A.-Brandopfer

1 "The Simpsons" (v.l.): Lisa, Marge, Maggie, Homer und Bart Simpson. Foto: ddp/mptv

Die Simpsons-Familie hat den von den verheerenden Waldbränden betroffenen Menschen in Los Angeles eine berührende Solidaritätsbotschaft gesendet. In einem speziellen Artwork halten Homer und Marge ein Banner mit der Aufschrift "We Love You LA!".











Die beliebteste Animationsfamilie der Welt hat ein Zeichen der Unterstützung für die Menschen gesetzt, die von den verheerenden Bränden in Los Angeles betroffen sind. Am Freitagabend teilten die Macher der Serie "Die Simpsons" (seit 1989) auf ihrem Instagram-Account ein eigens angefertigtes Artwork, das die gelbe Familie vor ihrem Haus in Springfield zeigt.