Kürzlich hat Cristiano Ronaldo erklärt, dass er wohl der berühmteste Mensch der Welt ist. Geht es nach den Anfragen der Nutzerinnen und Nutzer von Alexa in Deutschland, hat er zumindest Recht.
Ein mangelndes Selbstbewusstsein hat Cristiano Ronaldo nicht. In einem Interview mit Piers Morgan behauptete er kürzlich ganz unverhohlen: "Ich glaube, auf der Welt ist niemand berühmter als ich. Nenn mir einen. Nenn mir einen!" Der nun veröffentlichte Jahresrückblick zu Amazons Alexa zeigt, dass er zumindest bei deutschen Nutzerinnen und Nutzern der Sprachassistentin in den letzten Monaten sehr hoch im Kurs stand.