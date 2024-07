1 Fürst Albert mit Melanie-Antoinette Costello de Massy in Wimbledon. Foto: imago images/Cover-Images/Ray Tang

Fürst Albert hat am Montag das Tennisturnier in Wimbledon besucht. Dabei begleitete ihn ein Familienmitglied und enge Vertraute.











Der Besuch von Prinzessin Kate (42) in Wimbledon wird weiter sehnsüchtig erwartet. Am vergangenen Montag (8. Juli) musste das Wimbledon-Publikum auf royalen Glanz aber nicht verzichten. Albert II. von Monaco (66) hat in der Royal Box Platz genommen. Der Fürst kam in Begleitung eines Familienmitglieds.