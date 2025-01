Berühmter Bartträger: Tom Selleck feiert Geburtstag: Mit Vollbart in die 80er

Tom Sellecks Karriere war stets untrennbar mit seiner ikonischen Bartpracht verbunden. Am 29. Januar 2025 wird der "Magnum"-Star 80 Jahre alt.

Auch wenn die Rolle seines Lebens bereits viele Jahrzehnte zurückliegt, prägt der Kult um seinen Schnauzbart auch weiterhin Tom Sellecks (80) schauspielerische Karriere. Seit er von 1980 bis 1988 als lässiger Privatdetektiv in der TV-Serie "Magnum" im roten Ferrari durch Hawaii brauste, um knifflige Kriminalfälle zu lösen und interessante Frauen kennenzulernen, ist der haarige Oberlippenbalken sein unverzichtbares Markenzeichen.

Konsequente Schnauzbart-Tradition

Über vier Jahrzehnte lang zog der am 29. Januar 1945 in Detroit, Michigan geborene Schauspieler seinen ikonischen Moustache-Style konsequent durch und machte dabei nur wenige Ausnahmen. Zu diesen raren Abweichungen von der Schnauzer-Regel gehört der Spielfilm "In & Out - Rosa wie die Liebe" aus dem Jahr 1997, indem er einen schwulen Reporter verkörpert.

Nach seinem gigantischen Erfolg mit der TV-Serie "Magnum" konnte Selleck zwar mit Filmen wie "Quigley der Australier" (1990), "Drei Männer und eine kleine Lady" (1990) oder "Christopher Columbus - Der Entdecker" (1992) einige Erfolge im Kino verbuchen, blieb jedoch vor allem als Fernsehstar bekannt. Unter anderem wirkte er ab 1996 in mehreren Folgen der Kult-Sitcom "Friends" mit, gefolgt von Rollen in Serien wie "Boston Legal" und "Las Vegas".

Vorliebe für Ermittler-Rollen

Seit 2005 war Tom Selleck in bisher insgesamt neun Verfilmungen der Kriminalromane des US-amerikanischen Autors Robert B. Parker (1932-2010) zu sehen. Die Fernsehfilmreihe, für die er auch als Produzent verantwortlich zeichnet, läuft unter dem Titel "Jesse Stone" und handelt von einem einsamen Polizeichef mit Alkoholproblemen.

Seit 2010 gehörte Selleck zu den Hauptdarstellern der Polizei-Serie "Blue Bloods - Crime Scene New York". Dass das äußerst erfolgreiche TV-Format zum Ende des Jahres 2024 vom Sender CBS nach 14 Jahren endgültig eingestellt wurde, sorgte bei dem Schauspieler für Unverständnis. In einem Interview mit dem "Town & Country"-Magazin sagte er dazu: "Was auch immer mit 'Blue Bloods' passiert, ich werde sicherlich nicht mit der Schauspielerei aufhören. Ich hoffe immer noch, dass CBS zur Besinnung kommt."

Im Falle von "Blue Bloods" zeigte sich, dass Tom Selleck prinzipiell kein Problem damit hätte, auch einmal ohne seinen obligatorischen Schnauzer vor die Kamera zu treten. In einem Gespräch mit dem Magazin "People" berichtete er im vergangenen Jahr, dass er den Produzenten der Serie im Vorfeld vorschlug, sich für die Rolle des New Yorker Polizeichefs den Bart abzurasieren, da im wahren Leben Männern in dieser Position kein Oberlippenschmuck erlaubt sei. Von dem Sender CBS sei dies jedoch umgehend abgelehnt worden. Sie wollten Tom Selleck wie man kennt - mit dem berühmten Schnauzbart im Gesicht.

Selleck wagt die Vollbart-Revolution

Das Ende von "Blue Bloods" scheint den "Magnum"-Star nachhaltig mitgenommen zu haben. Im September 2024 sorgte Selleck für Schlagzeilen, als er von Paparazzi mit üppigem Vollbart und schlabbrigem T-Shirt beim Erwerb mehrerer Hamburger abgelichtet wurde. In den folgenden Monaten zeigte er sich mit seiner neuen Bartpracht auch bei offiziellen Anlässen.

Wie "n-tv" berichtet, soll Selleck sich nach dem Serien-Aus erst einmal auf seine Avocado-Ranch in Kalifornien zurückgezogen haben, auf der er bereits seit Jahren mit seiner Ehefrau Jillie Mack (67) lebt. Wie das Magazin "Closer Weekly" in Erfahrung brachte, wird der Schauspieler dort auch seinen heutigen 80. Geburtstag zelebrieren. In dem Bericht heißt es aus Insider-Quellen: "Seine Frau und seine Tochter planen eine große Feier auf der Farm mit Freunden, um Tom zu feiern, auf seine Gesundheit anzustoßen und ihn vielleicht auch ein wenig zu rösten." Ob er zu diesem Anlass sein altes Hawaii-Hemd aus dem Schrank holen und zum ikonischen Schnauzer zurückkehren wird, bleibt vorerst sein Geheimnis.