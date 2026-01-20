2025 wurde Lilly Becker zur Dschungelkönigin gekrönt - und löste sich damit endgültig aus dem übergroßen Schatten ihres Ex-Mannes Boris Becker. Neben der Siegprämie von 100.000 Euro schärfte sie vor allem ihr eigenes Profil. Gelingt dieser Schritt auch Mirja du Mont und Simone Ballack?
Lilly Becker (49) hat es im vergangenen Jahr vorgemacht: Das Dschungelcamp kann eine Chance für einen Neustart sein. In der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die am 23. Januar bei RTL startet (täglich, 20:15 Uhr, auch bei RTL+), stellen sich nun gleich zwei frühere Partnerinnen prominenter Männer der Herausforderung in Australien. Können sie an den Erfolg von Lilly Becker im Jahr 2025 anknüpfen?