2025 wurde Lilly Becker zur Dschungelkönigin gekrönt - und löste sich damit endgültig aus dem übergroßen Schatten ihres Ex-Mannes Boris Becker. Neben der Siegprämie von 100.000 Euro schärfte sie vor allem ihr eigenes Profil. Gelingt dieser Schritt auch Mirja du Mont und Simone Ballack?

Lilly Becker (49) hat es im vergangenen Jahr vorgemacht: Das Dschungelcamp kann eine Chance für einen Neustart sein. In der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", die am 23. Januar bei RTL startet (täglich, 20:15 Uhr, auch bei RTL+), stellen sich nun gleich zwei frühere Partnerinnen prominenter Männer der Herausforderung in Australien. Können sie an den Erfolg von Lilly Becker im Jahr 2025 anknüpfen?

Nach dem Dschungel aufs "Playboy"-Cover und in die nächste Show Das Model war lange vor allem als zweite Ehefrau von Tennislegende Boris Becker (58) bekannt - obwohl sich die beiden bereits 2018 trennten. In der 18. Dschungelcamp-Staffel begeisterte sie dann das TV-Publikum mit ihrer natürlichen Art. Die Mutter eines Sohnes kämpfte sich tapfer durch jede Prüfung. Seitdem ist Lilly Becker nicht mehr nur "Ex von", sondern auch taffe Dschungelkönigin. Wenige Monate nach ihrem Sieg folgte der nächste große Schritt: Mit Amadeus (15) zog sie von London nach Düsseldorf. Ein "Playboy"-Cover unterstrich zusätzlich ihr neues Selbstbewusstsein. In diesem Jahr ist sie zudem in der Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" auf Joyn zu sehen.

Vor dem Einzug zeigen Simone Ballack und Mirja du Mont Harmonie

Simone Ballack (49) wurde durch ihre Beziehung mit dem ehemaligen Fußballprofi Michael Ballack (49) bekannt. Von 2008 bis 2012 waren die beiden verheiratet und bekamen drei Söhne. 2021 traf die Familie ein schwerer Schicksalsschlag: Sohn Emilio kam im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall ums Leben.

Auch wenn sie nach der Scheidung in Formaten wie "Let's Dance" (2013) oder "Promi Big Brother" (2020) mitmachte, ein zweites Mal heiratete und inzwischen ein Hotel leitet, konnte sie sich in der Öffentlichkeit nie so ganz von ihrem Label "Spielerfrau" befreien. Womöglich gelingt ihr das nun im Dschungelcamp. Sympathiepunkte könnte ihr schon einmal einbringen, dass sie offenbar keinen Zickenkrieg mit der zweiten "Ex" plant. "Freue mich auf dich", ließ Ballack bereits Mirja du Mont (49) via Instagram wissen, nachdem diese ihr einige rote Herzen geschickt hatte.

Lilly Becker schickt motivierende Zeilen

Die frühere Ehefrau von Schauspieler Sky du Mont (78) trägt ebenfalls weiter ihren bekannten Nachnamen und wird wohl auch deshalb immer wieder mit ihm in Verbindung gebracht. Über Jahre sorgte vor allem der große Altersunterschied für Gesprächsstoff. Doch die Ehe hielt länger, als viele erwartet hatten: 2000 heiratete das Paar und bekam zwei gemeinsame Kinder. Im Juli 2016 folgte schließlich die Trennung.

In den vergangenen Jahren sammelte Mirja du Mont bereits einige Erfahrungen im Reality-TV. 2025 gewann sie mit Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (47) die dritte Staffel von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" und zeigte damit, dass sie eine ernstzunehmende Konkurrenz ist.

"Einmal im Leben darf man sagen: Das ist ein einmaliges Erlebnis - und ich möchte mein Leben so verrückt leben, wie ich es selbst möchte. Nicht, weil ich muss. Sondern weil ich will", betonte sie vor ihrem Dschungel-Einzug. Von Vorjahressiegerin Lilly Becker bekam sie übrigens umgehend motivierende Worte: "You can do this babe" (zu deutsch: Du kannst es schaffen).

Schon etliche Ex-Frauen am Lagerfeuer

Ex-Frauen sind im Dschungelcamp gerne gesehen. RTL hat über die Jahre schon etliche verpflichtet, vermutlich auch in der Hoffnung, dass am Lagerfeuer die ein oder andere interessante Information aus der früheren Beziehung preisgegeben wird. 2024 hatte Rennfahrer-Ex Cora Schumacher (49) dazu allerdings kaum Gelegenheit, sie musste das Camp wegen gesundheitlicher Probleme schon früh verlassen. 2020 war Michael-Wendler-Ex Claudia Norberg (55) dabei, die erstaunlich lange über ihren langjährigen Ehemann schwieg und schließlich den siebten Platz belegte. 2014 wurde die erste Ehefrau von Schlagerstar Jürgen Drews, Corinna Drews (63) Zehnte.

Natascha Ochsenknecht (61), die von 1993 bis 2012 mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht (70) verheiratet war, belegte 2018 den siebten Platz und ist vielleicht auch wegen der Show-Teilnahme noch immer sehr präsent in der Öffentlichkeit. Christina "Mausi" Lugner (60), Ex-Frau des illustren österreichischen Baulöwen Richard Lugner (1932-2024), hatte sich bereits 2009 in den Dschungel gewagt und machte damit zwei Jahre nach der Scheidung auf sich aufmerksam.