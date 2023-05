1 Uwe Baltner hat beim Autofahren gute Laune – und er singt lauthals. Dass er das filmt und auf Instagram teilt, finden viele lustig: Fast eine halbe Million Menschen schauen ihm dabei zu. Foto: Jan Potente

Uwe Baltner pendelt täglich zwischen Backnang und Ludwigsburg. Unterwegs filmt er sich beim Singen. Die Clips stellt er bei Instagram ein. Inzwischen wollen das Hunderttausende sehen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg/Backnang - Anschnallen, Gang einlegen, Gas geben, losträllern. Die meisten Menschen singen im Auto ihre Lieblingshits lauthals mit. Warum gerade hier? Weil sie allein sind und sich keiner Kritik aussetzen müssen. Uwe Baltner tut auch nichts lieber, als in seinem Fiat 500 inbrünstig zu schmettern. Edith Piaf, Nicki Minaj, Element of Crime, Queen, Spice Girls – was ihm eben unterkommt. Nur, dass ihm dabei aktuell 492 000 Menschen zuschauen und zuhören. Und es werden von Tag zu Tag mehr.