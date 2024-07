Bertelsmann-Stiftung: Studie: 40 Prozent der jungen Menschen können sich Unternehmensgründung vorstellen

1 Viele junge Menschen interessieren sich für die Selbstständigkeit. Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer

In Deutschland können sich 40 Prozent der jungen Menschen vorstellen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Wie eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh zeigt, planen elf Prozent der 14- bis 25-Jährigen die Gründung einer Firma schon fest ein, 29 Prozent sind noch nicht ganz sicher. Damit es zukünftig auch tatsächlich mehr Jungunternehmerinnen und -unternehmer in Deutschland gibt, müssten jedoch Barrieren abgebaut werden.