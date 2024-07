Bertasee in Duisburg: Nachwuchsspieler von Fortuna Düsseldorf stirbt bei Badeunfall

1 Obwohl der junge Mann reanimiert werden konnte, starb er kurze Zeit später. (Symbolbild) Foto: dpa/David Young

Ein U-17-Spieler von Fortuna Düsseldorf kommt bei einem Badeunfall in Duisburg ums Leben. Der 16-Jährige wird zunächst noch von Tauchern gefunden und reanimiert, stirbt aber später im Krankenhaus.











Link kopiert



Ein Nachwuchsspieler des Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf ist beim Baden in einem Duisburger See tödlich verunglückt. „Wir sind zutiefst geschockt und können diese Nachricht nicht fassen“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs. Der ganze Verein sei schockiert und befinde sich in tiefer Trauer, hieß es in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken.