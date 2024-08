Berry Stained Lips: Mit diesem Beauty-Trend bleibt der Sommer länger

1 Mandy Moore mit zarten "Berry Stained Lips" im Juni bei den Las Culturistas Culture Awards in New York. Foto: getty/[EXTRACTED]: John Nacion/Getty Images

"Berry Stained Lips" ist der Beauty-Trend, der den Sommer auf den Lippen verlängert. Zarte, beerige Farben und ein natürlicher Stained-Effekt sorgen für einen frischen, mühelosen Look, der perfekt in den Alltag passt. Mit diesem Trend rettet man den Sommer in den Herbst hinüber!











Wenn sich der Sommer langsam verabschiedet, bleibt eines bestehen: der Wunsch nach einem frischen, lebendigen Look, der uns noch ein wenig länger in die warme Jahreszeit zurückversetzt. Genau hier kommen die "Berry Stained Lips" ins Spiel - ein natürlicher und unkomplizierter Beauty-Trend, der die Farben des Sommers in Tage mit kühleren Temperaturen hinüberrettet.