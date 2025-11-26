Kinder fühlen sich politisch machtlos und oft unsichtbar. Eine neue Studie und ein Kunstprojekt der Arche zeigen, wie ernst die Lage ist. "Ich finde, das ist ein Alarmsignal, das wir Erwachsenen uns nicht länger schönreden dürfen", warnt Arche-Gründer Bernd Siggelkow.
"Die Arche" zählt heute - 30 Jahre nach ihrer Gründung - zu den zentralen Stimmen, wenn es um Kinderarmut in Deutschland geht. Was 1995 in Berlin-Hellersdorf als Initiative des evangelischen Pastors Bernd Siggelkow (61) entstand, sollte ursprünglich eine Lücke schließen, die staatliche Angebote nicht mehr abdeckten. Angesichts steigender Lebenshaltungskosten, wachsender sozialer Ungleichheit und Diskussionen um Haushaltskürzungen im Sozialbereich wirkt der Ansatz aktueller denn je.