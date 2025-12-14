Der Sternekoch Bernd Bachofer verwöhnt die Gäste im Weihnachtswald vor seinem Restaurant in Waiblingen mit edlen Speisen – so etwas gibt es auf Weihnachtsmärkten kaum zu entdecken.
Die japanische Ramen-Suppe köchelt vor sich hin, daneben steht der Topf mit Maronensuppe und auf dem Grill werden Kalbswürste sanft gebruzzelt – der lauschige Waiblinger Weihnachtswald (Rems-Murr-Kreis) von Sternekoch Bernd Bachofer ist ein Erlebnis für den Gaumen, aber auch fürs Gemüt. Immer abends ab 17 Uhr lodern die Flammen in der Feuerschale, und in den beiden rustikalen Holzhütten gehen die Lichter an. Jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Man steht an mehreren langen Holztischen, jeweils unter einem vor Kälte schützenden Giebeldach. In der größeren Blockhütte wird gekocht und angerichtet, in der kleineren daneben wird Winzer-Glühwein und Punsch, auch alkoholfrei, ausgeschenkt. Bernd Bachofer serviert sämtliche Speisen ausschließlich auf Porzellangeschirr, Messer, Gabeln und Löffel sind aus Cromargan und die Heißgetränke gibt’s im gläsernen Henkelbecher. Hier hat alles Stil, alles trägt die Handschrift von Sternekoch Bernd Bachofer.