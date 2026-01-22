Bern: Schweizer Schule schließt wegen Bedrohung durch Elternteil

1 In der Schweiz ist eine Grundschule wegen Bedrohung durch einen Elternteil geschlossen worden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Sicherheitsvorfall in Appenzell: Wegen Angst und Verunsicherung stehen Eltern und Kinder vor verschlossenen Türen. Was hinter der Schulschließung steckt.











In der Schweiz ist eine Grundschule wegen Bedrohung durch einen Elternteil geschlossen worden. Die Schule Reute im Kanton Appenzell Ausserrhoden hatte die Eltern per Brief darüber informiert, und ebenso die Polizei, wie ein Sprecher bestätigte. „Der Polizei liegt aber bislang keine Anzeige vor“, fügte er hinzu. Deshalb könne er keine Angaben zu der Bedrohung machen. Die Schule und die Gemeinde Reute antworteten auf Anfragen zunächst nicht.