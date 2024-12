Berliner Umkreis: Fahrer mit 2,43 Promille – Seniorin im Krankentransport vergessen

1 Klinikmitarbeiter entdeckten den Mann und die Patientin in dem abgestellten Transporter. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Stundenlang liegt eine Frau in einem Krankentransport. Der Fahrer sollte sie zurück in eine Pflegeeinrichtung bringen, schläft aber mutmaßlich betrunken am Steuer ein. Wie konnte es dazu kommen?











Der Fahrer eines Krankentransports ist in Brandenburg betrunken am Steuer eingeschlafen und hat eine 88-Jährige über Stunden in seinem Fahrzeug liegen lassen. Klinikmitarbeiter entdeckten den Mann und die Patientin in dem abgestellten Transporter in Rüdersdorf bei Berlin gegen 2.45 Uhr und wählten den Notruf, wie ein Polizeisprecher mitteilte.