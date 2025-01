1 Die veganen Burger gibt es auch mit veganem Bacon Foto: Lenya Trautmann

Smashburger sind im Kessel schon lange nichts Neues mehr. Am Samstag hat der beliebte Burgerladen „Goldies“ aus Berlin eine Pop-up Filiale in Stuttgart aufgemacht. Wir sind vorbeigegangen und haben probiert.











Es gibt einen neuen Food-Hotspot in Stuttgart: Goldies. Den Smashburger-Kultladen aus Berlin gibt es bereits vier Mal in der Hauptstadt und seit letztem Jahr auch in Frankfurt. Am Samstag hat die erste Filiale in der Tübinger Straße – bisher als Pop-up – im Kessel eröffnet.