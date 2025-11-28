Anna-Maria Ferchichi und Bushido sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Jetzt kündigt die Influencerin überraschend an: Das Paar braucht Abstand voneinander.
Noch vor rund zwei Wochen postete Anna-Maria Ferchichi auf ihrem Instagram-Profil Fotos von einer Feier in der Wüste, Arm in Arm mit Bushido. Dazu schrieb sie: „Wir haben einen wunderschönen Abend verbracht“. Umso überraschender kam für viele Fans jetzt die Nachricht von der Influencerin: Sie lebe nicht mehr mit dem Rapper zusammen.